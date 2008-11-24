Терехину не дают покоя туфли Януковича

Народные депутаты от Партии регионов предлагают ввести налог на предметы роскоши.

Как сообщает газета «Дело» (№ 215 от 24 ноября 2008 года), соответствующий проект закона «О налоге на роскошь» зарегистрирован в Верховной Раде.

Его авторами являются народные депутаты от фракции Партии регионов Юрий БОЙКО, Анна ГЕРМАН и Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Согласно законопроекту, «товары и услуги, стоимость которых в сто и более раз превышает стоимость аналогичной категории товаров по средней цене» будут считаться роскошью. Например, автомобиль за 20 тыс. долларов будет считаться средством передвижения, а за 2 млн. - уже роскошью. Такие товары и услуги авторы проекта закона предлагают облагать единоразовым налогом в размере 100% от стоимости.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, предмет роскоши характеризует не столько качество изготовления, сколько торговая марка изготовителя.

При этом, как отмечает издание, депутаты не опасаются, что продавцы станут специально занижать цену на 1-2%, чтобы вывести товар из-под действия закона. Ведь, по их мнению, стоимость предметов роскоши всем хорошо известна.

Налог на роскошь предполагается брать уже при ввозе товаров в Украину. К тому же таможенников и налоговиков обяжут следить, чтобы посредники не занижали цену на ввозимые товары.

Многие народные депутаты критически отнеслись к законопроекту своих коллег. Депутат от «НУ-НС» Ксения ЛЯПИНА отметила, что не существует такого понятия, как средняя стоимость товара. По ее словам, во всем мире понятие «роскошь» определяется к каждому предмету конкретно. «Нужно установить не предельную стоимость квартиры, необлагаемой налогом на роскошь, а максимальное количество квадратных метров, принадлежащих одному человеку», - заявила К.ЛЯПИНА.

«Я не понимаю, почему ЯНУКОВИЧ так откровенно ненавидит свои туфли из страусиной кожи. Они-то точно должны 100%-м налогом облагаться!» - так прокомментировал идею коллег народный депутат Сергей ТЕРЕХИН (фракция БЮТ).

По его словам, никто не может четко определить базу и критерий применения закона о роскоши. «Это чистой воды популизм», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила с предложением ввести налог на богатство.

Соответствующие изменения в закон о недвижимости было одобрено на заседании Кабинета министров 22 октября 2008 года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такой налог «на огромные виллы и большие участки земли» даст возможность существенно пополнить местные бюджеты.

«Там, где люди живут роскошно, сегодня есть основания вводить налог на такое имущество и пополнить местные бюджеты», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.