Лавринович встретится с послом США

Сегодня в 12.30 состоится встреча первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ (ул. Грушевского, 5, 2-й этаж, зал протокольных встреч, вход через 9-й подъезд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация представителей СМИ проводится с 10.00 до 11.15 по тел.: 255-30-74.