Литвин предлагает премьеру себя сжечь

Лидер блока своего имени Владимир Литвин считает наилучшим вариантом коалиции широкую коалицию при участии БЮТ и Партии регионов.

"Если исходить из интересов страны, это был бы наилучший подход", - отметил он в интервью телеканалу "Интер", показанном в воскресенье.

"Но по политическим соображениям лидеров двух самых крупных фракций – для них это мало приемлемо. Потому что это будет братская могила, где состоится процесс нивелировки высоких рейтингов", - прибавил Литвин.

Политик также призывал "прекратить любые разговоры о выборах" и создать коалицию в парламенте.

Он также объяснил жесткую борьбу за правительство между премьером Юлией Тимошенко и лидером Партии регионов Виктором Януковичем тем, что "премьер-министр, – это наилучшая стартовая позиция для президентской кампании, и тот человек, который занимает эту должность, – это наиболее вероятный следующий глава государства".

"Но если говорить о необходимости жестких адекватных действий, которые предопределены кризисом, в том числе нераспорядностью украинской власти и в том числе исполнительной власти, то нужно понимать, что человек, который будет на должности премьер-министра, будет себя сжигать во имя того, чтобы люди его поблагодарить через 5-10 лет за принятие мер, за которые сегодня и завтра аплодировать не будут", - сказал Литвин.

По его словам, если бы у политиков было понимание этого обстоятельства, они бы договорились очень быстро.

Украинская правда