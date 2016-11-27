Путин предлагал Джемилеву отпустить сына в 2014 году в обмен на лояльность – Геращенко

Российский президент Владимир Путин предлагал лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву освободить его сына Хайсера из тюрьмы еще в 2014 году, в обмен на лояльность. Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Мало кто знает, но Путин предлагал Джемилеву отпустить сына еще в 2014 , и въезд в оккупированный Крым в обмен на лояльность. Мустафа-ага ответил отказом", - заявила она.

Также Геращенко подчеркнула, что Порошенко в разговорах с Путиным поднимал вопрос передачи Джемилева-младшего Украине, просил о его увольнении.

Напомним, 25 ноября сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева - Хайсера выпустили из Астраханской колонии на свободу.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября судебная коллегия по административным делам Астраханского областного суда РФ отменила решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева. Срок отбывания наказания Джемилева заканчивался 26 ноября, однако, по российскому законодательству он должен быть уволен в последний рабочий день перед завершением срока, то есть в пятницу, 25 ноября.

В 2013 году Джемилева признан виновным в убийстве по неосторожности своего знакомого семьи Февзи Едемова из родительского ружья. После оккупации Крыма российские следственные органы решили расследовать дело заново. Хайсера вывезли из Симферопольского СИЗО в Краснодарский край РФ.

Верховный суд РФ сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для Джемилева. При этом Днепровский райсуд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. Джемилев отбывал наказание в Астраханской колонии №10.