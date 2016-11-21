Сын Мустафы Джемилева будет освобожден 25 ноября – Фейгин

Об этом правозащитник сообщил в комментарии «Крым.Реалии» 21 ноября.

«Хайсер Джемилев будет освобожден в ближайшую пятницу, поскольку срок его заключения заканчивается», - сообщил Фейгин.

Адвокат, впрочем, не исключил возможности возникновения препятствий в процессе освобождения сына Джемилева.

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«Препятствия всегда могут возникнуть, никто от них не застрахован. Что касается места его пребывания после освобождения, то сейчас этот вопрос (поскольку был установлен административный надзор) решается », - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, накануне Фейгин заявлял, что в ближайшие дни российская власть освободит одного из жителей АР Крым, арестованного оккупационными властями.

Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства 44-летнего строителя Февзи Эдемова во дворе дома Джемилевых в Бахчисарае. Тот погиб от выстрела в голову. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После оккупации Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего, однако Россия отказывается его выполнять.

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В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение ЕСПЧ и следственных органов Украины.

10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября 2015 года Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 года.

В сентябре 2016 года суд установил ему административный надзор на 3 года. Согласно решению суда, Джемилеву, в частности, запрещено покидать пределы Крыма.