Адвокат сына Джемилева опасается провокации во время его освобождения

По словам адвоката заключенного Николая Полозова, это понадобится для минимизации рисков, связанных с намерениями семьи Джемилева привезти его после освобождения из колонии в Киев.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«Планируется, что консулы приедут к колонии на служебном транспорте, на котором и будет перемещаться Хайсер. Этот транспорт не подлежит досмотру и остановкам. Я надеюсь, что это будет минимальной гарантией того, что в отношении него не будут осуществляться провокации со стороны российских правоохранителей», – говорит адвокат.

Полозов отметил, что Хайсеру Джемилеву могут не разрешить покинуть Россию в связи с тем, что в отношении него действует трехлетний административный надзор. Кроме того, адвокат не исключает, что в отношении заключенного в России может быть возбуждено новое уголовное дело.

«Нельзя исключать, что в отношении Хайсера могут сфабриковать новое дело. Ну, например, что он что-то украл в колонии или напал на охранника. Также провокации возможны, когда он освободится. Кто-то может подбежать, бросить какой-нибудь патрон, и это станет основанием для его последующего задержания. Основной задачей в момент освобождения Хайсера будет обеспечение полной его изоляции от возможности доступа каких-либо правоохранительных органов России», – говорит Николай Полозов.

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По его словам, если Хайсеру Джемилеву не позволят выехать в Украину, он будет доставлен на территорию украинского консульства в России и останется там до разрешения всех проблемных моментов.

Срок отбывания наказания Хайсера Джемилева истекает в субботу, 26 ноября, однако по российскому законодательству, он должен быть освобожден в последний рабочий день перед завершением срока, то есть в пятницу, 25 ноября.

В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемова из отцовского ружья.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10.