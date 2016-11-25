Сына Джемилева выпустили из российской колонии на свободу - адвокат

Сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева - Хайсера выпустили из Астраханской колонии на свободу.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Twitter.

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"Хайсер на свободе!", - написал адвокат, разместив фотографию Хайсера и его родственников у входа в Астраханскую колонию №10.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября судебная коллегия по административным делам Астраханского областного суда РФ отменила решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева. Срок отбывания наказания Джемилева заканчивался 26 ноября, однако, по российскому законодательству он должен быть освобожден в последний рабочий день перед завершением срока, то есть в пятницу, 25 ноября.

В 2013 году Джемилева признан виновным в убийстве по неосторожности своего знакомого семьи Февзи Едемова из родительского ружья. После оккупации Крыма российские следственные органы решили расследовать дело заново. Хайсера вывезли из Симферопольского СИЗО в Краснодарский край РФ.

Верховный суд РФ сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для Джемилева. При этом Днепровский райсуд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Джемилев отбывал наказание в Астраханской колонии №10.