Российский суд на "тайном заседании" установил на 3 года админнадзор за сыном Джемилева

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Стало известно, что за «тайный суд» прошел над Хайсером Джемилевым в середине сентября. Ему установили административный надзор на 3 года. Судья так торопилась, что допустила ошибку в решении об установлении административного надзора Хайсеру, пришлось потом ей исправлять. Нет никаких сомнений, что власти РФ этим запретом планируют и дальше удерживать гражданина Украины на территории РФ и контролируемых территориях для оказания через него дальнейшего давления на его отца - лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева», - написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Полозов сообщил, что районный суд Астрахани (Россия) не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Хайсера Джемилева.

Как сообщалось, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства 44-летнего строителя Февзи Эдемова во дворе дома Джемилевых в Бахчисарае. Тот погиб от выстрела в голову. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После оккупации Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи.

Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего, однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера Джемилева вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение ЕСПЧ и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 года.

31 марта 2016 года Хайсер Джемилев повторно написал отказ от российского гражданства после того, как появились "документы из Крыма относительно принятия Джемилевым российского гражданства".

По словам Полозова, Хайсер уже писал заявление об отказе от гражданства РФ летом 2014 года в СИЗО Симферополя, более того, приговором Краснодарского краевого суда и определением Верховного суда РФ он также признавался гражданином Украины.