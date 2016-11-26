Парламент Грузии вынес вотум доверия новому правительству

За выражение доверия на внеочередном заседании проголосовали 110 депутатов из 146 представленных в парламенте Грузии, сообщает Sputnik Georgia.

Также депутаты поддержали правительственную программу "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".

Правительство Грузии во главе с Квирикашвили сложил полномочия 18 ноября, после признания полномочий парламента девятого созыва. На следующий день президент представил кандидатуру Квирикашвили, выбранный правящей партией "Грузинская мечта — демократическая Грузия", на должность премьера.

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Квирикашвили решил оставить в будущем правительстве большинство из бывших министров. Изменения коснулись только экономического блока.