В Анкаре прокомментировали посещение аннексированного Крыма турецкой делегацией

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу, передает агентство Анадолу.

Комментируя визит неофициальной делегации из Турции в Крым, Мюфтюоглу сказал: «Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым».

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По словам Мюфтюоглу, неофициальная делегация из Турции посетила аннексированный Крым по собственной инициативе, не получив разрешения Министерства иностранных дел Турции.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ проинформировали, что во временно оккупированный Крым прибыла турецкая делегация, в состав которой вошли политики, бизнесмены и депутаты.