В Минобороны РФ вызвали украинского атташе из-за ракетных испытаний

01:39, 26 ноября 2016
Политика
10678 4

Минобороны России выразило протест в связи с введением Киевом ограничений на полеты над акваторией Черного моря в районе оккупированного Крыма.

ракета, Турчинов / facebook.com/yuri.biriukov

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующую ноту вручили украинскому атташе по вопросам обороны.

Читайте такжеТурчинов попросил РФ "не мешать ракетным испытаниям своими истериками и провокациями"

В российском военном ведомстве подчеркнули, что заявленные Киевом "юго-восточные границы опасной зоны" якобы нарушают границы России, что "противоречит" нормам международного и российского права.

Как сообщал УНИАН, в Росавиации заявили, что "Украина в одностороннем порядке" якобы приняла решение провести ракетные стрельбы в "суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма", где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter