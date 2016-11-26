В Минобороны РФ вызвали украинского атташе из-за ракетных испытаний

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующую ноту вручили украинскому атташе по вопросам обороны.

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В российском военном ведомстве подчеркнули, что заявленные Киевом "юго-восточные границы опасной зоны" якобы нарушают границы России, что "противоречит" нормам международного и российского права.

Как сообщал УНИАН, в Росавиации заявили, что "Украина в одностороннем порядке" якобы приняла решение провести ракетные стрельбы в "суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма", где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.