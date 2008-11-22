Мороз: Майдан вдохновляли не персоны на тронах, не люди на сцене

Оценку результатам «помаранчевой революции» уже дали люди. Майдан навсегда войдет в историю Украины как символ объединения украинского общества в борьбе за свободу и права людей, как символ надежды на то, что мы, украинцы, сможем стать гордым народом. Об этом заявил лидер Соцпартии Александр Мороз, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

«Тысячами и тысячами людей в те дни владело чувство сопричастности к давно ожидаемым переменам. Не персоны на тронах, не люди на сцене вдохновляли Майдан. Он высоко нес истинные человеческие ценности и сам становился такой ценностью. Горжусь тем, что в те дни был с людьми, как и тогда, когда Майдан зарождался в акциях «Украина без Кучмы» и «Восстань, Украина!». И пусть ценности Майдана на нем и остались, поскольку всенародным движением (как не раз бывало в истории) воспользовались политики, не способные дорасти до его высоких идеалов, влияние Майдана на общество сохранится. Оно не даст народу превратиться в рабов. Очень надеюсь на это».