События недели: версия читателей УНИАН – погромы на годовщину Майдана, возращение "легитимного" и пролет с "безвизом"

В начале недели наши читатели активно интересовались тем, как отдельные персонажи отмечали третью годовщину Революции достоинства. Сначала, как и ожидалось, все было чинно и мирно – возложения цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной сотни и павшим участникам АТО, выступления политиков и простых людей и тому подобное. Самое интересное началось ближе к вечеру. Отдельные категории граждан, неудовлетворенные спокойным завершением дня или простимулированные отдельными деструктивными силами, решили поддать огоньку. По мнению лидера ОУН Коханивского, лучше всего скрасить такой день могут только горящие на Майдане шины и погромы. С таким поворотом событий силовики оказались решительно несогласны, вследствие чего на Крещатике произошли милые сердцу российского телезрителя беспорядки с последующим задержанием особо рьяных «активистов». Расстроенные отсутствием «картинки» носители красно-черных флагов отправились штурмовать и забрасывать файерами офис Медведчука, расположенного неподалеку. По дороге они разгромили одно из отделений российского «Сбербанка». И, если с отделением «Сбербанка России» ошибиться действительно трудно, то вот с офисом Медведчука вышла неувязка. То ли молодчики плохо подготовились, то ли просто мозгов не хватило, но, в итоге, жертвой так называемых «активистов» стал обыкновенный салон красоты.

Пока то ли полоумные активисты, то ли проплаченные титушки резвились в Киеве, СБУ занималась более полезными делами – арестовывала двух дезертиров-предателей, забредших из оккупированного Крыма на подконтрольную Украине территорию.

Бывших военнослужащих ВСУ Баранова и Одинцова украинские правоохранители задержали на административной границе с временно оккупированным Крымом. По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако изменили присяге и перешли служить в российскую армию. Они приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги купить дипломы об окончании высших учебных заведений.

Как бы то ни было, на «вероломный» украинский суд завывания всяких путиных и лавровых не подействовали. Дезертирам влепили два месяца ареста без права внесения залога и отправили загорать на нары. Думаю, вся эта история в скором времени завершится вынесением им приговора и последующим обменом на томящихся в застенках российских СИЗО и тюрем украинцев. Не знаю, случайно так получилось, или это была хитроумная операция наших спецслужб по выманиванию предателей, но вой, который подняли в Кремле по поводу задержания злобными укропами «российских военных», был знатный. Лавров начал кричать, что это «незаконная провокация» украинских спецслужб. Ну, а его патрон Вова пошел еще дальше. Укравший Крым и развязавший войну на Донбассе Путин вспомнил о таком слове, как «вероломство». Вот только применил он его почему-то по отношению к украинцам.

Где-то в параллельной вселенной в одной стране под названием Украина 24 ноября наступил безвизовый режим. Нашим же читателям пришлось довольствоваться объяснениями, почему, несмотря на обещания Порошенко, у нас его нет, и заверениями, что скоро он обязательно будет.

Здесь события развивались в двух направлениях. Одни представители украинских властей в лице замглавы АП Елисеева решили наступить на грабли своего шефа и допустили, что визы отменят нам «уже в декабре», хотя уже даже самому закоренелому еврооптимисту понятно, что безвиз нам не светит как минимум до конца весны следующего года. Другие решили отвлечь народ рассказами о грандиозном успехе саммита Украина-ЕС, на котором впервые оправдывался Евросоюз, а Украина требовала выполнения взытых партнером обязательств, хотя ранее всегда все было ровно наоборот. Утешение, конечно, сомнительное, но что делать.

На всем этом фоне то ли желанием подсластить горечь от несбывшейся мечты, то ли эдаким тонким троллингом выглядело заявление Гройсмана о решении Венгрии отменить для украинцев плату за национальные визы. Ну, что же, и на том спасибо: читатели оценили.

Ну, а к концу недели все замерли в ожидании появления перед глазами "все еще живого" и вечнолегитимного Виктора Федорыча Я.. Дело в том, что сейчас суд рассматривает дело о расстреле активистов Майдана, и защита обвиняемых в качестве свидетеля требовала допросить беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Поскольку сей выдающийся ломатель пишущих ручек окопался в Москве, и дальше Ростова носа не показывает, в мае этого года суд решил его допросить дистанционно в режиме видеосвязи.

Здесь интересна одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Были большие сомнения по поводу того, состоится ли вообще допрос Януковича. Украинские власти проявили явное нежелание показывать любителя страусов народу, видимо не желая в такое сложное для страны время давать ему публичную трибуну для выступлений. В Минюсте заявили, что допрашивать Януковича не о чем, потому что он не свидетель, а главный обвиняемый. Спикер ВР Парубий поддержал позицию Минюста, отметив, что все, что надо будет сделать – это только зачитать Януковичу обвинения и потребовать его возвращения в Украину. Ну, а генпрокурор Луценко назвал все это очередной пиар-акцией о «нелегитимной киевской хунте» в годовщину Евромайдана. В общем, все указывало на то, что выступление Януковича будет сорвано. Так оно и оказалось на самом деле. Ну, а к концу недели все замерли в ожидании появления перед глазами «все еще живого» и вечнолегитимного Виктора Федорыча Я.. Дело в том, что сейчас суд рассматривает дело о расстреле активистов Майдана, и защита обвиняемых в качестве свидетеля требовала допросить беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Поскольку сей выдающийся ломатель пишущих ручек окопался в Москве, и дальше Ростова носа не показывает, в мае этого года суд решил его допросить дистанционно в режиме видеосвязи.

Активисты «Правого сектора» заблокировали конвой, который должен был вывезти в суд экс-беркутовцев из Лукьяновского СИЗО на допрос. Глава МВД сделал хитрое лицо и сказал, что не будет вступать в силовой конфликт и обеспечивать доставку обвиняемых в суд. Ну, а суд с чистой совестью просто перенес заседание по причине неявки обвиняемых.

Казалось бы, на этом все, и можно расходиться по домам в ожидании выходных. Однако наш «Легитим» Федорыч не для того три года разучивал свое выступление, чтобы так просто отступить.

Во время общения с журналистами в Ростове после несостоявшегося видеодопроса он заявил о намерении провести пресс-конференцию, на которой «что-то скажет». Пресс-конференция прошла, а действительно чего-то интересного так и не прозвучало. Более подробно со всеми его «откровениями» можно ознакомиться в нашем тематическом сюжете «Бенефис Януковича в Ростове».

На фоне всех этих событий читатели пропустили важную новость от «Укрзализныци», которая больно ударит по нашим карманам. Со следующего года цены на ж/д билеты поднимут на 35%. Вот такой вот «подарок» всем нам под Новый год.

Незамеченным прошло и очень настораживающее откровение от Путина. На церемонии вручения премий Русского географического общества ему рассказали, что граница РФ "заканчивается через Берингов пролив с США". На это Путин ответил, что "граница России нигде не заканчивается". Думаю, после такой шутки напрячься должен весь цивилизованный мир. Мало ли что на уме у этого маньяка.

А напоследок хочу вам показать ошеломляющее видео полета украинского Су-27 на сверхнизкой высоте. Не знаю, хулиганство это, или действительно «высший пилотаж», но выглядит невероятно круто.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН