Луценко о допросе Януковича: очередная пиар-акция о "нелегитимной киевской хунте"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Луценко, «не стоит ожидать чего-то важного от допроса Януковича в суде. Во-первых, этот допрос инициировала защита «беркутовцев», подозреваемых в расстрелах на Майдане. Во-вторых, российский суд сразу поставил условием скайп-допроса его проведение именно в конце ноября. В-третьих, в Ростов свезли всю кремлевскую медиа-машину».

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«Поэтому я лично рассматриваю это действо как очередную пиар-акцию о «нелегитимной киевской хунте» в годовщину Евромайдана», - подчеркнул генпрокурор.

В то же время, отметил Луценко, «все это означает, что кремлевские покровители кровавого диктатора поняли: ГПУ вышла на финишную прямую для начала судебных процессов против организованной преступной группировки Януковича. И это - его последний шанс поговорить в качестве свидетеля».

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича как свидетеля в этом деле. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.

Начало допроса Януковича запланировано сегодня на 13.00.