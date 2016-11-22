Украина может получить "безвиз" с ЕС уже в декабре - Елисеев

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Это не исключено", - заявил он в ответ на вопрос о скорой возможности получения безвизового посещения стран ЕС украинцами.

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Впрочем, Елисеев уточнил, что о конкретных сроках пока что говорить не приходится. "Я дипломат и всегда говорю, что прогнозирование относительно дат - дело неблагодарное. Каждое решение ЕС дается нам потом, и иногда, к большому сожалению, даже кровью. И это как раз та ситуация, когда нам очень непросто", - подчеркнул замглавы АП.

При этом он отметил, что все страны Евросоюза юридически признали, что Украина на самом деле выполнила все 144 условия для введения безвизового режима с ЕС. "Поэтому любые инсинуации, что, мол, Украина что-то не выполнила или где-то есть прорехи, теперь безосновательны. Мы надеемся на то, что переговоры относительно механизма приостановления (действия визового режима - Ред.) все-таки завершатся и безвиз будет предоставлен", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября ЕС на уровне послов принял позицию на междуинституционные переговоры по безвизу для Украины. Окончательное решение еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.