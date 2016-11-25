"Патриот нашелся": соцсети отреагировали на "явление" "легитимного" Януковича

14:21, 25 ноября 2016
Общество
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Бывший президент-беглец Виктор Янукович выступил на суде по делу экс-"беркутовцев". Интересно, что он разговаривал на украинском языке.

Янукович заговорил на украинском в суде / Фото УНИАН

Пользователи соцсетей уже отреагировали на его появление после длительного перерыва.

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Суд принял решение о переносе допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле расстрела активистов Евромайдана.

Так, решено провести повторный видео допрос Януковича 28 ноября в 13:00 (14:00 по московскому времени).

 

 

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