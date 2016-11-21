Активисты разбили окна в "Сбербанке" в центре Киева (фото)

Митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка" на площади Льва Толстого. Об этом сообщает ТСН.

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Правоохранители окружили здание плотным кольцом. Люди постепенно расходятся и возвращаются на Майдан Независимости.

Правоохранители оттеснили людей от Сбербанка. По неоф информ, 3 задержаны pic.twitter.com/kiCBx24xWM — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

Раньше вечером активисты под желто-голубыми и черно-красными флагами двинулись колонной к зданию, где, по их мнению, находится "офис Виктора Медведчука", пытались его штурмовать, а также разбили окна.

Как известно, 21 ноября по всей стране отмечают третью годовщину начала Революции достоинства. В центре Киева произошли стычки с правоохранителями, снова жгли покрышки.