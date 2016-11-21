Активисты разбили окна в "Сбербанке" в центре Киева (фото)
После попытки атаковать офис кума Владимира Путина Виктора Медведчука митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка".
Митингующие разбили окна в отделении "Сбербанка" на площади Льва Толстого. Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеПротестующие побили окна в офисе Медведчука в центре Киева – СМИ (фото, видео)
Правоохранители окружили здание плотным кольцом. Люди постепенно расходятся и возвращаются на Майдан Независимости.
Правоохранители оттеснили людей от Сбербанка. По неоф информ, 3 задержаны pic.twitter.com/kiCBx24xWM— Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016
Раньше вечером активисты под желто-голубыми и черно-красными флагами двинулись колонной к зданию, где, по их мнению, находится "офис Виктора Медведчука", пытались его штурмовать, а также разбили окна.
Как известно, 21 ноября по всей стране отмечают третью годовщину начала Революции достоинства. В центре Киева произошли стычки с правоохранителями, снова жгли покрышки.