Грищенко: Украина никогда не обвиняла Россию в организации Голодомора

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО подчеркивает, что Украина никогда не обвиняла Россию в организации Голодомора.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил сегодня в Культурном центре Украины в Москве во время мероприятий к 75-й годовщине Голодомора 1932-32 годов.

«Мы не считаем, что Россия и российский народ, который сам понес большие потери, который также был жертвой сталинского террора и потерял миллионы людей, каким-то образом виноват в этой трагедии», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что никто и никогда на официальном уровне с украинской стороны не обвинял Россию.

По убеждению посла, нужно помнить прошлое для того, чтобы быть вместе в построении более справедливого и современного мира.

К.ГРИЩЕНКО также подчеркнул, что сегодня есть возможность почтить память как украинцев, так и представителей других национальностей, которые погибли во время Голода.

«Мы делаем это не для того, что концентрироваться на прошлом, но масштабы и последствия этой трагедии оставили огромный след в сознании украинского народа, и отражаются до сих пор», - уверен К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, для Украины крайне важно, чтобы украинский народ, который пережил эту трагедию, стал более сильным, более мужественным и уверенным в своем будущем.

«Мы желаем, чтобы вместе с нами почтили память невинно погибших миллионов людей другие народы, другие государства», - сказал К.ГРИЩЕНКО, добавив, что уже десятки стран на официальном уровне признали Голодомор в Украине.

Сегодня на территории Посольства Украины в РФ был приспущен Государственный флаг Украины. В Культурном центре Украины состоялся концерт-реквием и Минута молчания, а вечером состоится акция «Неугасимая свеча».