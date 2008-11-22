Ющенко: мы были вместе в этом аду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал мир, и в первую очередь Россию, признать Голодомор в Украине 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на церемониальных мероприятиях к 75-й годовщине Голодомора возле Мемориального знака «Свеча памяти» в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня в Украине отмечают 75-ю годовщину самого жестокого преступления, совершенного против украинского народа. Он напомнил, что в ходе этой спланированной акции против украинского народа ежесуточно умирали 250 тысяч человек.

„Украина выжила и Украина победила. С братским уважением и соболезнованием склоняем головы перед всеми, кто, как и мы, пострадал от сталинского режима – россиянами, белорусами, казахами, молдаванами, евреями, крымскими татарами и десятками других наций. Наша боль придает нам достоинства. Мы призываем всех, и в первую очередь - Российскую Федерацию, сообща, как настоящие, честные и чистые друг перед другом братья, осудить преступления сталинизма и тоталитарного Советского Союза”, – отметил Президент.

„Мы были вместе в этом аду, мы отвергаем дерзкую, кощунственную ложь о том, что обвиняем какой-либо народ в этой трагедии. Это не так. Преступник один – это имперский коммунистический советский режим”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, те, кто сегодня отрицает Голодомор и оправдывает Сталина тем, что его действия были вызваны рациональным способом управления, берут на себя „черную и обреченную печать зла”.

Глава государства подчеркнул, что Украина осуждает любые попытки оправдать „палачей наших народов”.

Также Президент Украины вместе с главами иностранных государств высадили возле Мемориального знака кусты калины.

Сегодня же возле Мемориального знака состоялся завершающий этап Всеукраинской акции «33 минуты», целью которой также является увековечение памяти жертв Голодоморов.

В рамках акции с 6 сентября каждые выходные в каждом населенном пункте Украины на протяжении 33 минут зачитывались имена умерших от голода украинцев и названия сел, занесенных на «черные доски».

Всеукраинская акция «Зажги свечу!» впервые состоялась в 2006 году.

Сегодня также завершилась международная акция «Неугасимая свеча», которая началась 1 апреля в Австралии и на протяжении года прошла в 33 странах мира, в том числе в шести странах СНГ - Беларуси, Казахстане, Молдове, России, Армении и Грузии. Целью акции было привлечение мирового украинства к мероприятиям, посвященным 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов. На протяжении 2008 года символическая свеча передавалась как эстафета из страны в страну, где заграничные дипломатические учреждения Украины вместе с местными украинскими обществами проводили мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора (поминальные богослужения, траурные шествия, вечера-реквиемы и тому подобное). С 26 октября акция проходила в областных центрах Украины.