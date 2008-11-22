На Вечевой площади Ивано-Франковска началось скорбное вече

В Ивано-Франковске прошел «Крестный путь» к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, инициировали проведение «Крестного пути» Ивано-Франковский Союз христианского возрождения и горисполком.

Стартовало шествие от кафедрального собора Украинской греко-католической церкви святого Воскресения по маршруту к мемориальному комплексу «Демьянов Лаз». В мероприятии приняли участие молодежные общественные организации города, которые несли деревянный крест и делали остановки для молитв, символизируя муки Иисуса Христа по пути на Голгофу.

В «Демьяновом Лазу» священники отслужили панихиду по жертвам коммунистического террора, а участники шествия зажгли свечи памяти на могилах, где похоронены мужчины, женщины и дети, расстрелянные в Станиславской тюрьме в начале 40-х годов.

Братские могилы расстрелянных были найдены членами «Мемориала» в конце 80-х годов прошлого века.

В 16 часов на Вечевой площади Ивано-Франковска после Национальной минуты молчания началось скорбное вече к 75-й годовщине Голодомора. Отсюда участники вече пройдут траурным шествием к Мемориальному скверу, где зажгут свечи и возложат венки к Кресту памятника убиенным украинцам.

В Ивано-Франковском областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко в 18.00 начнется спектакль «Игры императоров» на тему голодоморов.

Сегодня на Прикарпатье также были возложены венки ко всем 28 обелискам памяти жертв Голодомора, а в окнах домов засветились свечи памяти.

*** В Житомире также почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие мероприятия с участием руководителей областной и городской власти, общественности начались на Смолянском кладбище с церемонии открытия памятной доски жертвам Голодомора.

Как заявила на этой церемонии Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, "в рамках подготовки городской Книги памяти в Житомире установлено более 8 тысяч жертв этой трагедии".

В.ШЕЛУДЧЕНКО вместе с губернатором области Юрием ЗАБЕЛОЙ и другими участниками мероприятия возложила цветы к мемориальной доске.

После этого участники мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора, просмотрели созданный силами коллектива областного музыкально-драматического театра, ансамбля "Родослав" и других мастеров искусств публицистический спектакль "Голодомор".

Участники мероприятий прошли траурным шествием по главным улицам Житомира к памятному знаку жертвам Голодомора "Грустящий ангел”, где состоялся митинг-реквием. Мероприятия в Житомире завершились общегородской акцией на площади Королева, где все желающие поставили свои свечи к символической карте Украины, контуры которой очерчены траурными лампадами.

Мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов состоялись сегодня во всех районах Житомирской области.