Ющенко и Тимошенко приняли участие в Международном форуме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в Международном форуме «Народ мой всегда будет!», посвященном 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Международный форум в Киеве состоялся при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и глав государств, приглашенных для чествования памяти жертв Голодомора, в частности, Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, Президента Латвии Валдиса ЗАТЛЕРСА, Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА, Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО и вице-президента Европейского Парламента Адама БЕЛАНА.

Также в форуме приняли участие члены украинского правительства.