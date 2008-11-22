Эксперт: сектор безопасности Украины деградирует угрожающими темпами

Национальная безопасность Украины страдает от неспособности власти обеспечить надлежащую модернизацию в сфере обороны на фоне резкого ухудшения геополитической ситуации в регионе.

Такое мнение в статье для еженедельника "Зеркало недели" (№ 44, 22-28 ноября) выразил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

«Национальный сектор безопасности деградирует угрожающими темпами - главным образом, из-за неспособности власти выполнить принятые решения в этой области, - констатирует эксперт. - Страна, которая полтора десятилетия не занималась технической модернизацией сектора обороны, находится среди аутсайдеров и явно ослабевших в военном отношении государств».

Он напоминает о том, что на сегодняшний день государственная программа развития Вооруженных сил Украины на 2006-2011 годы недофинансирована уже на 6 миллиардов гривень.

По мнению В.БАДРАКА, это особенно тревожный процесс, поскольку геополитическая обстановка в регионе заметно ухудшилась, а у Украины практически отсутствуют внешние гарантии безопасности. «Геополитическая обстановка в регионе заметно ухудшилась. Среди прочего, 2008 год показал, что гарантии безопасности, которые дали ей США и Россия при ядерном разоружении, давно забыты», - напомнил он.

В.БАДРАК считает, что для обеспечения надлежащей обороноспособности Украины правительству предстоит найти баланс между интересами собственного оборонно-промышленного комплекса, которые диктуют необходимость заказывать оружие на украинских предприятиях, и потребностями безопасности, которые подталкивают украинскую армию к закупке современных вооружений за границей.

«С одной стороны, только с помощью закупок иностранных технологий сегодня можно начать латать огромные дыры в системе безопасности, с другой - невозможно оставить наедине с собой стремительно теряющий возможности ОПК», - констатирует эксперт.