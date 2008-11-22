Ющенко: символично, что день Майдана совпал с днем памяти жертв Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все украинское общество к согласию, взаимопониманию и активному труду ради Украины, ради общего благосостояния и процветания.

Об этом говорится в Обращении Президента к Украинскому народу по случаю Дня Свободы, который отмечается сегодня, 22 ноября.

Поздравив соотечественников с Днем Свободы, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что "четыре года назад мы вместе завоевали на Майдане Незалежности".

"В те исторические дни миллионы людей по всей Украине вышли на площади своих городов и сел, чтобы в мирных протестах против произвола власти, против «украденных» выборов защитить свое право на демократию, независимость и европейское будущее. Помаранчевая революция в разгар декабрьских морозов принесла нам весну обновления. Она изменила Украину, изменила всех нас", - подчеркивается в обращении Президента, размещенном на его официальном сайте.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, "мы возродились как современная европейская нация, нация гордых, свободных и ответственных граждан, способных отстоять свою свободу, государственность и человеческое достоинство. Мы доказали, что являемся народом, а не молчаливой покорной массой, которой могут манипулировать все, кому заблагорассудится. В решающий момент именно украинское общество, проявив извечное свободолюбие, взяло свою судьбу в собственные руки".

Как отметил глава государства, Помаранчевая революция стала логическим продолжением освободительных движений многих украинских поколений. "Своим выступлением мы преодолели страх, посеянный веками имперского гнета, тоталитарного террора, голодоморов и репрессий, и в полный голос заявили о своем стремлении и праве жить по европейской шкале ценностей, по демократическим принципам и высоким социальным стандартам", - констатировал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, "мир услышал и признал нас. Европа поздравила Украину как нового члена демократического сообщества".

Сегодня, по убеждению В.ЮЩЕНКО, "свобода слова и честные выборы стали нормой жизни, мы живем собственным умом и по собственному усмотрению".

Но революция, отметил Президент, это всегда только начало, ее идеалы необходимо отстаивать и утверждать в последующих буднях. "Горько сегодня признавать, что мы потеряли много времени и довольно много возможностей", - добавил он.

"Безусловно, - сказал глава государства, - в эти годы мы столкнулись со многими вызовами. Но ни разу не отошли от принципов демократии". По мнению В.ЮЩЕНКО, "все конфликтные ситуации мы научились решать цивилизованно и взвешенно. Из каждого испытания выходим более опытными и более сильными. Это тоже большое достижение помаранчевых дней".

Президент выразил надежду, что и в этот раз украинские политики проявят способность мыслить по-государственному и отбросят амбиции ради интересов Украины, что они наконец поймут: единственный хозяин и единственный источник власти в нашей стране - народ.

В этом году, обратил внимание Президент, День Свободы совпал с Днем памяти жертв наибольшей украинской трагедии - Голодомора 1932-1933 годов. "Это глубоко символично. Ужасный искусственный голод, организованный преступным сталинским режимом, имел целью навсегда сломать волю украинцев к возобновлению независимого государства. Но мы выжили, выстояли и победили. В 1991 году мы одержали независимость, в 2004 - отстояли свободу", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, "четыре года назад мы почувствовали свою силу, поверили в свое назначение. Нас уже никто не сможет вернуть во вчерашний день". Как подчеркнул Президент Украины, "у нации, которая вышла на Майдан и защитила свою свободу, есть большое сердце и высокий дух. А значит, есть будущее".