Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора

Сегодня в Украине с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО пройдут мероприятия почтения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 8.45 Президент возложит цветы к памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-1933 годов» на Михайловской площади.

В 9.00 начнется чин панихиды и молитва за умершими от голода «Со святыми упокой...». В мероприятии примут участие все религиозные организации Украины.

В 11.30 в Национальной опере Украины (Киев, ул. Владимирская, 50) начнется Международный форум «Народ мій завжди буде!» с участием Президента Украины и глав государств, приглашенных почтения памяти жертв Голодоморов.

В 14.20 возле Мемориала памяти жертв Голодоморов (Киев, ул. Мазепы 15А) состоится завершение всеукраинской акции «33 минуты» - зачитывание имен жертв геноцида.

В 14.55 Президент Украины вместе с приглашенными на мероприятие главами иностранных государств примет участие в церемонии посадки кустов калины (Киев, ул. Мазепы 15А).

В 15.00 начнутся церемониальные мероприятия к 75-годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине возле мемориального знака «Свеча памяти». В частности, состоится чин освящения Мемориала памяти жертв Голодоморов и церемония возложения горшочков со свечами к мемориальному знаку.

Церемония, ориентировочно в 15.45 завершится обращением В.ЮЩЕНКО к украинскому народу.

В 16.00 будет объявлена Общенациональная минута молчания.

В 16.01 возле мемориального знака «Свеча памяти» (Киев, ул. Мазепы 15А) и памятного знака «Голодомор 1932-33 годов» (Киев, Михайловская площадь) стартует всеукраинская акция «Зажги свечу!»

Все мероприятия, кроме завершения всеукраинской акции «33 минуты», транслируются в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.