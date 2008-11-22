Луценко о земле, взятках, Ющенко и ОПГ "Морды"

Министерство внутренних дел Украины в этом году направило в суды свыше тысячи уголовных дел в отношении должностных лиц за злоупотребления в сфере земельных отношений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО вчера после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“В этом году мы раскрыли 2600 преступлений, что на 40% больше, чем в прошлом году. Если кто-то думает, что это мелкие дела ради статистики, то скажу, что выявлено 33 тысячи гектаров земли, которая обращалась незаконно. А это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Разоблачено 1300 должностных лиц, причастных к таким сделкам, что на 40% больше, чем в прошлом году. Если кто-то думает, что мы не замечаем организаторов, то снова же замечу, что разоблачено на 40% должностных лиц больше, чем в прошлом году. Если кто-то думает, что чиновники смогут откупиться, то скажу - нет. Уже в этом году милиция отправила в суд свыше 1000 дел в отношении должностных лиц за злоупотребления в сфере земельных отношений”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, свыше 150 чиновников из областных и районных госадминистраций задержаны при получении взяток. “Правда, никто из тех, кто подавал Президенту их кандидатуры, так и не был привлечен к ответственности”, - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО считает необоснованной критику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес правоохранительных структур о недостаточной работе при раскрытии преступлений в земельной сфере.

“Если кого-то интересуют дела большего калибра, то пожалуйста: по материалам УБОП Генеральной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении бандитской группы КАПИТОНОВА (известного, как Капитошка), арестованы члены банды, которые дают показания. На основе этих показаний следователи прокуратуры отстранили от занимаемой должности председателя Госкомзема Украины и предъявили ему обвинение”, - сообщил министр.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, более эффективной борьбе с незаконным оборотом земли препятствует абсолютно несовершенное законодательство, которое позволяет десятками способов разворовывать землю, бесконтрольность чиновников государственного аппарата, в частности районных и областных государственных администраций, подчиненных Президенту Украины, а также отсутствие проверок по учету МВД при назначении на руководящие должности в органах управления в земельной сфере, что приводит к проникновению членов организованных преступных группировок в руководство этой отраслью. “В частности, речь идет о львовской ОПГ “Морды”, которая давно “перебралась” в столичные руководящие кабинеты”, - отметил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны обсуждался вопрос о выполнении решений этого органа в сфере регулирования земельных отношений. По словам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, почти 70% заданий СНБО Украины относительно земельных отношений не выполнено.

В.ЮЩЕНКО также заявил о намерении затронуть вопрос об отставке тех, кто проигнорировал исполнение решений СНБО.

Президент указал на просчеты политики в сфере земельных отношений. В частности, ни правительство, ни Госкомзем ничего не сделали для упрощения системы оформления правоустанавливающих документов на землю, а также для налаживания системы регистрации правоустанавливающих документов на земельные участки.