На Банковой озвучили три принципиальных украинских "нет" во время саммита Украина-ЕС

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев во время брифинга в Киеве, сообщает 5.ua.

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"Мы договорились в том, что ЕС будет продолжать поддерживать и оказывать солидарную поддержку Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности и были поддержаны мирные шаги Президента Украины по имплементации Минска и по восстановлению мира на Донбассе. Конечно, крымский вопрос также был в центре внимания. Мы очень благодарны за незыблемую позицию ЕС в крымском вопросе. После дискуссий у нас выросла уверенность и возросли шансы, что санкции против России могут быть продлены в ближайшее время. Мы надеемся на соответствующее решение уже в декабре этого года", - отметил Елисеев.

"Мы нашли общие точки зрения относительно ускорения ратификации соглашения об ассоциации. И в этой связи ЕС поддержал принципиальный подход украинской стороны, который заключается в "трех нет". "Нет" любым новым переговорам, "нет" изменению текста соглашения, "нет" новым ратификациям со стороны 27 стран. Все согласились, что этот процесс как можно быстрее нужно завершать. Нас заверили, что во время саммита Европейского союза Президент Туск поставит вопрос об ускорении ратификации голландским парламентом", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко утверждает, что на саммите Украина – ЕС в четверг украинской делегации не было поставлено ни одного вопроса по выполнению обязательств для отмены виз.