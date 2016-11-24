Порошенко: это первый саммит, когда Украина ставит вопрос, а не ЕС

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с руководителями европейских институтов, пишет «Украинская правда».

"Обычно сложные вопросы ставились Украине относительно выполнения обязательств. Могу отметить, что на сегодняшний день, во время сегодняшнего саммита Украине не было задано ни одного вопроса. Украина четко и в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства", – сказал он.

"И это первый саммит, когда не нам задают вопросы, а мы, украинская делегация, ставим вопрос нашим партнерам из Европейского союза с просьбой своевременно выполнить взятые на себя обязательства", – добавил Порошенко.

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Он добавил, что непосредственное введение безвизового режима зависит теперь не от Украины, а от договоренностей между руководящими европейскими институциями, которые он назвал "стилистическим переговорами".

Как сообщал УНИАН, Порошенко во время совместной пресс-конференции с руководством ЕС в Брюсселе заявил, что условия Соглашения об ассоциации ни при каких обстоятельствах не будут пересмотрены.