Екатерина Ющенко награждена за распространение правды о Голодоморе

20 ноября 2008 года в Посольстве Украины в США состоялась торжественная церемония вручения награды Фонда Памяти жертв коммунизма – Медали Свободы Трумана-Рейгана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда «Украина 3000», в этом году одним из обладателей награды стала председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО. От президента Фонда профессора Ли Эдвардса отличие принял Посол Украины в США Олег ШАМШУР.

Представляя лауреата награды, Л.Эдвардс отметил многолетний труд Е.ЮЩЕНКО, посвященный распространению правдивой информации о преступлениях коммунистического режима, прежде всего о голоде-геноциде в Украине 1932-1933 годов.

На церемонии было зачитано поздравительное письмо от супруги Президента США Лоры БУШ, которая, в частности, отмечает: «Преданность госпожа ЮЩЕНКО продвижению свободы в Украине вдохновляет другие страны мира. 75 лет после того, как советские коммунистические лидеры замордовали голодом миллионы украинцев, эта нация снова свободна и суверенна. Сегодня Украина – это модель демократических преобразований, ее репутация закалялась в том числе благодаря госпожа ЮЩЕНКО».

В свою очередь, посол Украины произнес обращение от Е.ЮЩЕНКО к руководству Фонда памяти жертв коммунизма, в котором она с благодарностью принимает эту высокую награду, которой в свое время удостаивались Папа Иоанн Павел ІІ и Вацлав ГАВЕЛ. «Мое государство Украина борется, чтобы преодолеть советское наследие. Мы реформируем экономическую систему, разрушенную неэффективным социализмом, – говорится в обращении. – В этом году мы отмечаем 75-ю годовщины Голодомора, созданного советской властью искусственного голода, который унес жизни около 10 миллионов украинцев».

О.ШАМШУР привлек внимание гостей церемонии к развернутой в Посольстве выставке «Казненные Голодом: неизвестный геноцид украинцев», созданной Фондом «Украина 3000».

Среди других лауреатов Медали Свободы 2008 года – заместитель Государственного секретаря США Пола ДОБРЯНСКИ и американская журналистка Мидж ДЕКТЕР.

Фонд Памяти жертв коммунизма учрежден по приказу Конгресса США для сооружения в Вашингтоне мемориала на упоминание свыше 100 миллионов жертв коммунизма во всем мире – тех, кто успешно противостоял и боролся против коммунистической тирании. Открытие мемориала состоялось 12 июня 2007 года. Следующим шагом организации является создание Всемирного виртуального музея преступлений коммунизма.

Медаль Свободы Трумана-Рейгана ежегодно вручается Фондом памяти жертв коммунизма выдающимся борцам с коммунистической тиранией.