Коломойского выдвинули на руководящую должность в УКРОПе

Такое решение было принято во время XI съезда партии, который проходит в Киеве.

В повестке дня съезда – утверждение состава Политического совета УКРОПа, избрание председателя и членов Комиссии партийного контроля и состав Ревизионной комиссии партии.

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Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре. Кандидатов в Политический совет, Комиссию партийного контроля и Ревизионную комиссию партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций региональных партийных организаций.

Справка: Комиссия партийного контроля имеет право отменять решения любых органов и руководителей политсилы, в том числе главы партии, таким образом, комиссия оказывает большое влияние на формирование позиции партии. Как отмечается на сайте партии, УКРОП - "партия граждан-патриотов, которая защищает интересы гражданского общества в его борьбе против существующей системы власти за построение в Украине государства свободных граждан".