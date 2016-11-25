Власти создали проблему "безвиза" с ЕС, чтобы отвлечь внимание - Яременко

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Давайте признаемся честно: мы выходили на Майдан и не было у нас никакой идеи безвиза. Да, была идея европейской интеграции, которую мы, украинцы, воспринимаем не как какие-то критерии и стандарты, а "(Хотим) жить лучше". И когда люди считают, что мы беднеем, это значит, что мы движемся в противоположном направлении от интеграции", - сказал Яременко.

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По мнению Яременко, безвизовый режим стал важен, когда власть решила, что это единственное, что она может подарить для граждан Украины, чтобы показать, что она действует.

"Власть создала проблему, которой нет, завысила ожидания и сделала это абсолютно манипулятивно, чтобы отвлечь внимание от того, что не может обеспечить лучшие условия жизни", - считает он.