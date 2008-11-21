Тимошенко предупредили: с таким подходом Украина потеряет отрасль

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО лично вмешаться в решение вопроса о строительстве военных кораблей класса «корвет».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, по этому поводу А.ГРИЦЕНКО направил письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

В письме народный депутат от имени членов профильного комитета выразил обеспокоенность, что неоднократные предыдущие обращения к главе правительства по вопросу разработки и утверждения Государственной целевой программы создания, принятия на вооружение, поддержания жизненного цикла кораблей класса «корвет» не дали позитивного результата.

«Из-за недопустимого затягивания срока разработки программы сорваны не только директивные сроки создания корабля, определенные распоряжением Кабинета Министров Украины от 9 августа 2005 года, но и подвергается сомнению вообще строительство корабля в ближайшие десять лет», - говорится в письме.

Также А.ГРИЦЕНКО отмечает, что Министерство обороны Украины без согласования с правительством принимает решения о прекращении выполнения работ отечественными проектантами и производителями по определенному проекту и ведет переговоры о строительстве кораблей иностранными судостроительными компаниями.

Вследствие этого, по убеждению председателя комитета, государственные средства пойдут на финансирование иностранных производителей, что противоречит национальным интересам и антикризисным мерам, которые осуществляются в Украине.

А.ГРИЦЕНКО в своем письме также отмечает, что «неполучение заказа судостроительной отраслью приведет к сокращению рабочих мест и безработицы». Он напомнил, что, принимая решение о строительстве кораблей, Кабинет Министров ставил целью сохранение мощного производства, научного и кадрового потенциала судостроительной отрасли, возможность наращивания объемов экспорта продукции и получение валютных поступлений в государственный бюджет.

По убеждению народного депутата, «при подходе, который наблюдается в это время к решению этого вопроса, можно потерять судостроительную отрасль как часть оборонно-промышленного комплекса Украины, что недопустимо, поскольку это негативно повлияет на обороноспособность страны и ее национальную безопасность».

А.ГРИЦЕНКО предложил Ю.ТИМОШЕНКО лично вмешаться в решение этого вопроса и безотлагательно рассмотреть его на заседании правительства при участии членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО настаивает на строительстве военных кораблей класса “корвет” для потребностей Вооруженных сил Украины, поскольку считает, что он может объединить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

По его словам, на сегодня к кооперации по разработке и производству корабля класса “корвет” привлечены 50 предприятий ОПК, которые расположены в Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Запорожье, Черкассах, Севастополе, Симферополе и Одессе. А.ГРИЦЕНКО отметил, что, по предварительным оценкам, отечественные предприятия приблизительно на 60% способны обеспечить выполнение работ по строительству корабля типа “корвет”. Он также отметил, что строительство “корвета” является критически важным заданием для ВМС Украины, поскольку именно этот класс корабля определен основным для украинского военного флота.

В июле 2008 года командующий Военно-Морскими силами ВС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ сообщил, что работы по созданию эскизного проекта корабля типа “корвет” проходят согласно графику.

16 октября 2008 года первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ заявил, что в создании украинского военного корабля класса “корвет” примут участие ведущие французские, немецкие, итальянские и голландские компании.

19 ноября на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады А.ГРИЦЕНКО оценил ход выполнения программы “Корвет” как “неудовлетворительный” и подверг жесткой критике намерения Министерства обороны строить корветы для потребностей Вооруженных сил за границей.