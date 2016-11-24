Порошенко: нет таких стран ЕС, которые блокируют безвизовый режим для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках саммита 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

«16 ноября у меня был телефонный разговор с руководством Франции, где мне четко было сказано, что Франция вместе с Украиной хочет предоставить безвизовый режим... Нет таких стран, которые блокируют безвизовый режим для Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, президент Европарламента Мартин Шульц перед началом саммита сказал, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгена с третьими странами. На вопрос о том, что решение по поводу этого механизма блокирует Франция из-за предстоящих выборов, Шульц ответил, что, по его информации, замечания к механизму приостановки имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Поэтому это не зависит от результатов выборов во Франции. Это зависит от способности государств-членов, наконец, договориться", - подчеркнул он.