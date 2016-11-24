Порошенко: нет таких стран ЕС, которые блокируют безвизовый режим для Украины
Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что нет таких стран Европейского Союза, которые бы блокировали безвизовый режим для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках саммита 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
«16 ноября у меня был телефонный разговор с руководством Франции, где мне четко было сказано, что Франция вместе с Украиной хочет предоставить безвизовый режим... Нет таких стран, которые блокируют безвизовый режим для Украины», - подчеркнул Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, президент Европарламента Мартин Шульц перед началом саммита сказал, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгена с третьими странами. На вопрос о том, что решение по поводу этого механизма блокирует Франция из-за предстоящих выборов, Шульц ответил, что, по его информации, замечания к механизму приостановки имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Поэтому это не зависит от результатов выборов во Франции. Это зависит от способности государств-членов, наконец, договориться", - подчеркнул он.