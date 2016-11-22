Ельченко призвал Кремль не использовать проблему с водой в Крыму для пропаганды

Об этом он сказал во время открытых дебатов Совета безопасности ООН в отношении водных ресурсов, мира и безопасности.

Ельченко заявил, что во время сегодняшних дебатов не говорил о России и о ситуации в оккупированном Крыму, но поскольку представитель РФ в своем выступлении вспомнил о полуострове, то появилась потребность выразить и украинскую позицию.

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"Территория Автономной республики Крым по сегодняшний день остается под оккупацией Российской Федерации. И согласно международному праву, оккупационная власть несет полную ответственность за последствия его незаконных действий. Предварительное заявление российской делегации в этом зале является свидетельством неспособности российской оккупационной власти решить любым удовлетворительным способом главные проблемы местного населения", – заявил посол.

"Вместо того, чтобы откровенно признаться в незаконных действиях и попытаться исправить совершенные правонарушения, российская сторона решила предпочесть использование проблемы водоснабжения в Крыму как инструмента пропаганды", – заявил Ельченко.

"Если Российская Федерация искренне озабочена вопросами, которые она нарушила, она может начать с прекращения переориентирования недостаточных водных ресурсов в Крыму с обеспечения потребностей растущей военной инфраструктуры и военнослужащих на полуострове", – подчеркнул дипломат.

"Следующим логичным шагом было бы начало процесса деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, таким образом способствуя положительному решению проблемы наличия водных ресурсов в Крыму", – заявил Ельченко.