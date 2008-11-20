Табачник отрезал бы Рудьковскому голову

Нардеп из Партии регионов Ян Табачник в интервью парламентским журналистам прокомментировал скандал между экс-министром транспорта и связи Николаем Рудьковским и «регионалом» Нестором Шуфричем. Об этом сообщает ForUm.

«Я бы ему (Рудьковскому – ред.) отрезал не только руку, которой он написал заявление, но и голову, которой он думал. Он просто негодяй и ничтожество. Так не поступают по отношению к тем людям, которые тебя спасали, которые к тебе отнеслись по-человечески. Я знаю, что Шуфрич честный человек, чего я не могу сказать о Рудьковском», - в частности, отметил нардеп.

Табачник не считает заявление Рудьковского пиаром.

«Я думаю, что это еще раз доказывает, какой уровень морали у наших политиков», - подытожил Табачник.