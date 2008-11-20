Янукович надеется, что Путин его примет
12:10, 20 ноября 2008Политика
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Политик сказал, что он делает в Москве
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует сегодня в Москве провести встречу с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам перед началом X съезда «Единой России» в Москве.
«Надеюсь, что будет встреча (с ПУТИНЫМ – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что Украине нужно выровнять отношения с Российской Федерацией. «Украинской власти надо прекращать интриги с Россией», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о цели своего визита в Москву, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приехал на съезд партии-партнера Партии регионов. Он подчеркнул, что Партия регионов выступает за развитие стратегического партнерства с РФ.
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