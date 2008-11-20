Янукович надеется, что Путин его примет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует сегодня в Москве провести встречу с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам перед началом X съезда «Единой России» в Москве.

«Надеюсь, что будет встреча (с ПУТИНЫМ – УНИАН)», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украине нужно выровнять отношения с Российской Федерацией. «Украинской власти надо прекращать интриги с Россией», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о цели своего визита в Москву, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приехал на съезд партии-партнера Партии регионов. Он подчеркнул, что Партия регионов выступает за развитие стратегического партнерства с РФ.