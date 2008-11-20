Шуфрич с Рудьковским подрались из-за Ющенко?

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ удивлен реакцией экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО на их вчерашний разговор.

Об этом он сказал, комментируя журналистам информацию в газете «Коммерсант» о том, что Н.РУДЬКОВСКИЙ 19 ноября обратился с заявлением в Печерское районное управление ГУ МВД в Киеве по поводу побоев, нанесенных ему Н.ШУФРИЧЕМ.

«Я удивлен действиями Н.РУДЬКОВСКОГО. Действительно, у нас вчера состоялся разговор, в котором мы обсудили определенные разногласия, связанные с оценкой политической ситуации», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он пояснил, что разговор был эмоциональным и связан с последними заявлениями Н.РУДЬКОВСКОГО, который, по словам Н.ШУФРИЧА, резко изменил свою позицию по поводу основных политических процессов. «Мы говорили по поводу такой прогибающейся позиции Николая в отношении ЮЩЕНКО и его окружения, что нас всех несколько удивило», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он отметил, что разговор был эмоциональным с обеих сторон, но оснований у Н.РУДЬКОВСКОГО для такой реакции не было.

В то же время Н.ШУФРИЧ ушел от прямого ответа, наносил ли он телесные повреждения Н.РУДЬКОВСКОМУ. «Я не представляю ситуацию, чтобы между товарищами возникали подобные обвинения. Николай Николаевич себе это позволил. Пусть это будет на его совести», - сказал Н.ШУФРИЧ. В то же время он подчеркнул, что готов в случае необходимости дать пояснения всем, кто этим будет интересоваться, в том числе правоохранительным органам. «Я никогда не скрывался за депутатским мандатом», - сказал Н.ШУФРИЧ.

«Подобные действия со стороны Николая Николаевича вызывают у меня разочарование в нем самом, а в принципе мне просто его жаль», - сказал Н.ШУФРИЧ.

***Как пишет «КоммерсантЪ», вчера, 19 ноября, около 16.15 в Печерском районном управлении ГУ МВД в Киеве было зарегистрировано заявление Н.РУДЬКОВСКОГО о совершении противоправных действий в его отношении. По словам источника Ъ в правоохранительных органах, Н.РУДЬКОВСКИЙ прибыл в райуправление милиции с разбитой губой и в установленном порядке написал заявление, в котором обвинил бывшего министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, народного депутата от Партии регионов Н.ШУФРИЧА в нанесении ему телесных повреждений.

Исходя из заявления, с которым ознакомился Ъ, около 15.00 Н.ШУФРИЧ в сопровождении неизвестного мужчины (предположительно охранника) прибыл в офис Н.РУДЬКОВСКОГО, который расположен на ул. Ивана Мазепы, 26. Находясь, согласно тексту документа, в "состоянии нервного возбуждения", Н.ШУФРИЧ вошел в кабинет, где работал Н.РУДЬКОВСКИЙ, и несколько раз ударил его в лицо, после чего покинул помещение.

Подав заявление в Печерское райуправление милиции, Н.РУДЬКОВСКИЙ получил направление на проведение медицинского освидетельствования и, по данным Ъ, уже к вечеру снял побои в Центре судебно-медицинских экспертиз Киева.

В рамках доследственной проверки по этому заявлению были опрошены сотрудники офіса Н.РУДЬКОВСЬКОГО.

В объяснениях его пресс-секретаря Виктории БУТЕНКО сказано, что после того, как Н.ШУФРИЧ зашел в кабинет Н.РУДЬКОВСКОГО, "оттуда был слышен длительный разговор на повышенных тонах".

Затем, согласно объяснениям В.БУТЕНКО, "из кабинета раздался звук передвигаемой мебели и голос Николая РУДЬКОВСКОГО: `Нестор, выйди!`".

В.БУТЕНКО также рассказала, что слышала, как Н.ШУФРИЧ обратился к Н.РУДЬКОВСКОМУ с "каким-то требованием или просьбой", но Н.РУДЬКОВСКИЙ несколько раз ответил отказом. "ШУФРИЧ требовал от РУДЬКОВСКОГО объяснить причины отказа словами `Коля, почему?` и «Коля, когда ты сидел в тюрьме, я тебе помогал!", – отмечается в конце документа.

Н.РУДЬКОВСКИЙ через своего представителя от комментариев по поводу потасовки с бывшим коллегой по Кабинету министров отказался.