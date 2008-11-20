Шуфрич подрался с Рудьковским - СМИ

Вчера экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский подал в Печерское районное управление ГУ МВД в Киеве заявление о нападении на него народного депутата Нестора Шуфрича (Партия регионов). Об этом сообщает "Коммерсантъ-Украина", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Изданию стало известно, что вчера около 16.15 в Печерском районном управлении ГУ МВД в Киеве было зарегистрировано заявление бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского о совершении противоправных действий в его отношении. По словам источника в правоохранительных органах, господин Рудьковский прибыл в райуправление милиции с разбитой губой и в установленном порядке написал заявление, в котором обвинил бывшего министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича в нанесении ему телесных повреждений.

Исходя из заявления, с которым ознакомился Ъ, около 15.00 господин Шуфрич в сопровождении неизвестного мужчины (предположительно охранника) прибыл в офис Николая Рудьковского, который расположен на ул. Ивана Мазепы, 26. Находясь, согласно тексту документа, в "состоянии нервного возбуждения", Нестор Шуфрич вошел в кабинет, где работал господин Рудьковский, и несколько раз ударил его в лицо, после чего покинул помещение.

Подав заявление в Печерское райуправление милиции, Николай Рудьковский получил направление на проведение медицинского освидетельствования и, по данным Ъ, уже к вечеру снял побои в Центре судебно-медицинских экспертиз Киева.

В рамках доследственной проверки по этому заявлению на момент подписания номера в печать были опрошены только сотрудники офиса господина Рудьковского, присутствовавшие во время инцидента. В объяснениях его пресс-секретаря Виктории Бутенко, записанных старшим лейтенантом милиции Николаем Прокопчуком, сказано, что после того, как Нестор Шуфрич зашел в кабинет господина Рудьковского, "оттуда был слышен длительный разговор на повышенных тонах". Затем, согласно объяснениям госпожи Бутенко, "из кабинета раздался звук передвигаемой мебели и голос Николая Рудьковского: `Нестор, выйди!`" Виктория Бутенко также рассказала старшему лейтенанту, что слышала, как Нестор Шуфрич обратился к Николаю Рудьковскому с "каким-то требованием или просьбой", но господин Рудьковский несколько раз ответил отказом. "Шуфрич требовал от Рудьковского объяснить причины отказа словами `Коля, почему?` и `Коля, когда ты сидел в тюрьме, я тебе помогал!`",– отмечается в конце документа.

Николай Рудьковский, с представителем которого связался Ъ, от комментариев по поводу потасовки с бывшим коллегой по Кабинету министров отказался. Узнать позицию Нестора Шуфрича вчера также не представлялось возможным – его пресс-секретарь обещала перезвонить, но не сделала этого, отмечает издание.