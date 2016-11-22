Перспективы освобождения плохие – адвокат об освобождении украинских политзаключенных из РФ

Перспективы освобождения украинских политзаключенных в России плохие. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Марк Фейгин, говоря о перспективах освобождения украинского журналиста Романа Сущенко,которого задержали российские спецслужбы в Москве по подозрению в шпионаже.

По его словам, процесс обмена сработал только один раз в случае Надежды Савченко.

"Ни одного из удерживаемых сейчас политзаключенных не обменивают, не увольняют. Перспективы их освобождения плохие. Это сработало один раз с Савченко, когда фамилии Ерофеева, Александрова также появившиеся в СМИ, были раскручены до такой степени, когда неуклюже было для Кремля отказываться от обмена. Возможно, и здесь так получится", - рассказал Фейгин.

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Фейгин также отметил, что самочувствие и настроение у его подзащитного Романа сущенко хороший.

"С его (Сущенко) здоровьем все в порядке. Оно не вызывает никакого беспокойства. Сам он настроен довольно хорошо. Он готов терпеть и ждать, у него с этим нет проблем", - сказал он.

Напомним, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж». Лефортовский суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко происходят в закрытом режиме.

9 октября в СБУ сообщили о задержании в Ровно агента Главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (фамилия не называлась). По данным ведомства, шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России – должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.