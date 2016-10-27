Свидетельство заангажированности суда РФ – МИД о недопуске украинского консула на "суд" над Сущенко

Факт недопуска консула Украины в зал Мосгорсуда во время рассмотрения дела» журналиста Романа Сущенко вызывает особое возмущение, говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

«Это является еще одним свидетельством предвзятости и заангажированности российского суда», – говорится в заявлении.

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с решением Мосгорсуда отклонить апелляционную жалобу адвоката незаконно удерживаемого в России гражданина Украины Романа Сущенко на предыдущее решение Лефортовского районного суда г. Москва от 1 октября 2016 года об избрании в нашего соотечественника меры пресечения в виде заключения под стражу.

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«Безосновательное содержание журналиста национального информационного агентства Украины под стражей в Российской Федерации по политически мотивированным и надуманным обвинением в «шпионаже» стало очередным громким доказательством отсутствия в этой стране системы правосудия и обеспечение права на справедливый суд», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве требуют от российской стороны немедленно освободить Романа Сущенко и других граждан Украины, «которые стали заложниками агрессивной политики РФ, и обеспечить их возвращение в Украину».

Как сообщал УНИАН, сегодня Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты относительно взятия под стражу корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко.

ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.