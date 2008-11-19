У Червоненко догадываются, почему Тимошенко их разогнала

В Национальном агентстве по подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года считают, что его ликвидация и создание соответствующего Координационного бюро при Кабинете министров не улучшит подготовку к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель председателя Нацагентства Евгений ВИЛИНСКИЙ, комментируя соответствующее решение правительства.

«Замена агентства на бюро ничего не даст. С точки зрения организации управление это не очень целесообразно», - сказал Е.ВИЛИНСКИЙ.

По его убеждению, нужно сформировать такую структуру управления подготовкой к чемпионату, чтобы управленческие сигналы в регионы шли из одного центра.

Отвечая на вопрос относительно возможных причин ликвидации Нацагентства, Е.ВИЛИНСКИЙ высказал мнение, что «мешала наша позиция относительно прозрачности тендеров».

Он напомнил, что генподрядчик по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове и генподрядчик по реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве определены без тендеров.

В то же время Е.ВИЛИНСКИЙ отметил, что завтра намерен выйти на работу в агентство. «За себя я не переживаю, я себя как специалист найду», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.