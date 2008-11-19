Черновецкий заявляет, что тарифы на проезд не повышались

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает все вопросы развития столицы согласовывать с киевлянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня в интервью журналистам, говоря о последнем заявлении первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, связанном с новыми тарифами на проезд в столице.

“Киев будет идти курсом, заданым в том числе мэром, то есть мною. Этот курс ежеминутно, ежечасно, ежедневно будет согласовываться с киевлянами. Это моя новая философия организации работы в Киеве”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он в очередной раз подчеркнул, что контролирует в Киеве все процессы на сегодняшний день. А что касается конкретного заявления, то, по словам мера, «сейчас нехорошее время раскачивать политическую лодку» и потому он не намерен "ничего не критиковать, не комментировать».

На вопрос журналистов, правильно ли они поняли, что снижения тарифов в Киеве на проезд не будет, мэр ответил: «Тарифы не повышались».

Как сообщал УНИАН, с 4 ноября в Киеве тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте выросли в 3-4 раза согласно решению Киевской городской государственной администрации.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ поручил Киевской горгосадминистрации в два раза снизить стоимость проезда в общественном транспорте. Такое поручение дано по результатам совещания по предварительным итогам проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. Полученные в ходе проверок данные свидетельствуют, что стоимость проезда в метрополитене не может превышать 1 грн., а в наземном транспорте - 80 копеек.

Вместе с тем сегодня, 19 ноября, А.ТУРЧИНОВ заявил, что Кабмин не может заставить столичную горгосадминистрацию снизить тарифы на транспорт.

9 ноября в Киеве состоялась акция протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

12 ноября здание Кабмина пикетировали участники как акции в поддержку повышения тарифов на проезд, так и за его отмену.

Киевская городская организация Блока Юлии Тимошенко заявила, что 27 ноября собирается провести акцию с требованиями снизить тариф на проезд в общественном транспорте.