Тимошенко оставила Червоненко без работы

Кабинет министров сегодня на заседании принял решения о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании Координационного бюро в составе Секретариата правительства по вопросам подготовки Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК инициировал рассмотрение на заседании правительства проекта постановления о мерах по усовершенствованию системы управления подготовкой к проведению в 2012 году чемпионата Европы по футболу.

Справка УНИАН. Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 было создано в августе 2007 года. В декабре 2007 г. Кабмин назначил Евгения ЧЕРВОНЕНКО председателем Нацагентства по вопросам подготовки к Евро-2012.

Также подготовкой Украины к Евро-2012 занимается Организационный комитет под руководством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.