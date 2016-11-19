Защита Януковича собирается требовать очной ставки с Порошенко

Об этом заявил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, передает "112 Украина".

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"Показания, тем более те, которые предоставлены Петром Порошенко (на допросе в ГПУ - ред.), они являются важными для данного дела. Возникает вопрос к ГПУ и до самого господина Порошенко: почему этих показаний не было предоставлено следствию ранее? Я напомню, что еще в августе, после того как Луценко объявил о желании допросить этих лиц, защита обратилась с ходатайством относительно обеспечения защиты во время этого допроса. Такая процедура может происходить и может быть проведена следователями. Кроме того, мы просили провести одновременный допрос Порошенко и Януковича. ... Одна из причин, по которой ГПУ отказала нам в ее проведении, было то, что лица не были допрошены, в том числе и господин Порошенко. Теперь нет никаких препятствий после этого допроса для проведения очной ставки", - сообщил Сердюк.

Ранее адвокат Януковича сообщил, что допрос бывшего президента Украины в режиме видеоконференции по делу экс-бойцов специального полка спецназначения МВД «Беркут» запланирован на 25 ноября.

Как писал УНИАН, в июле Святошинский райсуд Киева начал техническую подготовку к дистанционного допроса Януковича по делу пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в массовых убийствах активистов Майдана.