В ГПУ подтвердили, что допрос Януковича запланирован на 25 ноября

Четвертого президента Украины Виктора Януковича в конце ноября должны допросить в качестве свидетеля по делу об обвинении 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана. Об этом сообщил Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

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"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что вроде как все-таки должен быть этот допрос именно 25 ноября. Посмотрим", - сказал он.

Ранее о том, допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД «Беркут» запланирован на 25 ноября, сообщал его адвокат.

Как сообщал УНИАН, в июле Святошинский райсуд Киева начал техническую подготовку к дистанционному допросу Януковича по делу пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в массовых убийствах активистов Майдана. Читайте также Янукович хочет, чтобы полиция составила протокол на Луценко

Председательствующий по делу «экс-беркутовцев» судья Сергей Дячук заявил, что суд получил от Министерства юстиции РФ сообщение, что запрос суда о допросе в качестве свидетеля Януковича, который находится в России, соответствует нормам закона и передан в Минюст РФ.

17 августа заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Минюст Украины повторно отправляет России запрос о видеодопросе Януковича. По его словам, в адрес украинского Минюста пришло сообщение от российского Минюста по запросу о видеодопросе Януковича. В нем российская сторона указала, что после вскрытия конверта, который поступил из Украины, обнаружено якобы отсутствие приложения на четырех страницах.