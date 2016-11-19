В АП подтвердили, что Порошенко дал показания по делу Евромайдана

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины Петр Порошенко дал показания по делу о преступлениях против Майдана», - сказал Цеголко.

По словам пресс-секретаря, глава государства неоднократно заявлял, что он заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства и наказании виновных.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвала для дачи показаний допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко по поводу событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства заявил, что Порошенко придет на допрос в ГПУ только после официального вызова.

15 ноября Горбатюк заявил, что Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на 29 ноября в качестве свидетеля по делу о преступлениях против активистов Майдана.