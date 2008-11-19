Пинзеник не согласился с Тимошенко

Кабинет министров намерен привлечь две западные компании в качестве своих финансовых советников.

В начале заседания Кабмина вице-премьер Григорий Немыря предложил проект постановления о привлечении в качестве финансового советника компании "Blackstone group international".

В свою очередь первый вице-премьер Александр Туричнов предложил проект постановления о привлечении в качестве финансового советника банка "Credit Suisse", который, по его словам, имеет долговые обязательства перед "Укравтодором".

Премьер Юлия Тимошенко добавила, что привлечение "Credit Suisse" в качестве консультантов является бесплатным.

Вместе с тем против привлечения "Credit Suisse" выступил министр финансов Виктор Пинзеник.

"Не могут быть советниками компании, которые имеют бизнес-интересы в Украине", - сказал он, отметив, что это касается конкретно "Credit Suisse".

Чтобы закрыть дискуссию на эту тему Тимошенко предложила обсудить вопрос на заседании Кабмина без журналистов и принять решение.

Как известно, на прошлой неделе Пинзеник и Тимошенко спорили во время заседания Кабмина по поводу влияния правительства на курсовую политику.

Украинская правда