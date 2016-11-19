В Золотом, Катериновке и Зайцево создали военно-гражданские администрации
Президент Украины Петр Порошенко постановил создать военно-гражданские администрации в трех населенных пунктах на линии разграничения на Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства подписал указ № 513/2016 "Об образовании военно-гражданских администраций населенных пунктов".
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Согласно документу, новые ВГА образуются в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области, а также поселке Зайцевое Бахмутского района Донецкой области.
Среди задач новообразованных ВГА – обеспечение безопасности и нормализация жизнедеятельности населения, поддержание правопорядка, участие в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.
Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателям Донецкой и Луганской областных государственных администраций президент поручил принять меры, связанных с образованием ВЦА, согласно Закону Украины "О военно-гражданских администрациях".
Документ вступает в силу со дня его опубликования.