В ГПУ объяснили, почему Порошенко пришел давать показания раньше времени

Президент Украины Петр Порошенко дал показания по делу Майдана в ГПУ раньше запланированной даты, потому у него появилось свободное время. Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

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"Действительно, вчера состоялся допрос. В общем, принципиальное согласие было получено раньше. Вся проблема была в "окне", то есть во времени, которое президент может выделить для допроса. Вчера появилась такая возможность, и, конечно, мы ею воспользовались, не дожидаясь 29 ноября. Следователи осуществили этот допрос, и важен сам факт, конечно, а не дата", – сказал Горбатюк.

Говоря о сути разговора с президентом, представитель Генпрокуратуры отметил: "Были заданы вопросы, которые касаются тех событий, где свидетелем был Петр Порошенко, и получение на них ответов. Эти ответы будут использованы в ходе следствия".

Информацию от Порошенко используют во время расследования.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко вызвали в ГПУ в качестве свидетеля по делу о преступлениях против активистов Майдана. По допросу есть принципиальная договоренность с президентом.

8 августа Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко относительно событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.