Порошенко в течение шести часов давал показания по делу Майдана - СМИ

Допрос должен был состояться 29 ноября в помещении генпрокуратуры, однако состоялся вчера вечером, 18 ноября, в Администрации президента, передает Громадське.

Президента давал показания в течение шести часов, в нескольких эпизодах по делу Майдана.

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Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко вызвали в ГПУ в качестве свидетеля по делу о преступлениях против активистов Майдана. По допросу есть принципиальная договоренность с президентом.

8 августа Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко относительно событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.