События недели: версия читателей УНИАН – Ляшко снова получил в лицо, Россию признали оккупантом, а украинцы остались без FS.to и EX.ua

Началась эта неделя довольно бодро. В понедельник на заседании согласительного совета Рады произошла драка между неугомонным радикалом Ляшко и одним из лидеров «Оппоблока» Юрием Бойко. Дракой правда, это назвать сложно. Драка – это процесс, в котором активны оба участника. Здесь же все получилось в более привычной для Ляшко позиции.

Все началось с того, что главный радикал страны начал возмущаться, чего это все вокруг него ездят за указаниями в другие столицы. Одни – в Брюссель, другие – в Вашингтон, ну, а такие, мол, как Бойко – в Москву. Сидящий рядом любитель нефтедобывающих вышек по завышенной стоимости истории про себя выслушивал стоически, пока Ляшко не задался вопросом, почему СБУ до сих пор не отправила в тюрьму таких, как он. Здесь Ляшко, видимо, задел Бойко за больное место, поскольку тот, не долго думая, встал и зарядил Ляшко в челюсть.

Однако любителю коров и лидеру РПЛ этого показалось мало, он завелся еще больше, достав из своего словесного арсенала такие фразы, как «московська гнида» и «скотина». На «недобитках Януковича» Ляшко добился желаемого от своего активного партнера и получил в челюсть еще раз.

Здесь уже не выдержал главенствующий на заседании спикер Парубий, который заступился за избитого возбужденного радикала. Он объяснил Бойко, что «те времена, когда вы могли с помощью кастетов и стульчиков ломать депутатам головы» остались в далеком прошлом. «Оппозиционер» молча покинул заседание, на том и разошлись.

В сухом остатке Ляшко это событие прокомментировал в духе «кулаки есть – ума не надо» и пообещал пожаловаться президенту и генпрокурору. Ну, а Бойко сообщил, что терпеть оскорблений не намерен и пообещал отвечать в то же духе и в будущем.

Кроме избиения Ляшко на этой неделе прошло еще одно знаменательное событие. 15 ноября на заседании комитета Генассамблеи ООН была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями. Важность этой резолюции в том, что впервые в официальных документах ООН Россия признается государством-оккупантом, а Крым и город Севастополь – временно оккупированной территорией.

Здесь, правда, стоит отметить два момента. Во-первых, эту резолюцию еще должна утвердить Генассамблея ООН, заседание которой намечено на декабрь 2016 года. А, во- вторых – принятые Ассамблеей резолюции, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной силы, так как носят характер рекомендаций. Поэтому, будем откровенными сами перед собой: надо понимать, что особо ничего и не изменится.

Здесь расстраивает другое – в список тех стран, которые голосовали против, попала Беларусь. В Украине на Лукашенко за такую позицию крепко обиделись, а глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров вообще заявил, что «Россия отвела Беларуси роль шныря» и Минск больше не может оставаться местом переговоров по Донбассу.

В МИД Беларуси бросились объяснять, что Украину они любят, но поделать ничего не могут, поскольку у них – твердое убеждение, что «вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины».

Ну, а Лукашенко просто рассказал, как он постоянно советует России помириться с Украиной и предлагает свои посреднические услуги.

Кроме неприятностей в ООН, наших читателей порадовали плохие новости для России, пришедшие из Гааги. Международный уголовный суд обнародовал предварительное расследование прокурора, в котором оккупация Крыма названа международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией. Подобное решение может грозить очень неприятными последствиями для виновника, поэтому Путин, долго не раздумывая, опубликовал указ о выходе его встающей с колен страны из Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

Впрочем, по мнению юристов, Владимира П. это не спасет. В случае принятия негативного для России решения и определения виновных будет выдан международный ордер на арест, и, как только подозреваемый окажется на территории одной из стран, которая ратифицировала Римский статут (а таких стран сейчас в мире 123), он должен быть немедленно арестован и передан в Гаагу.

Также на этой неделе читатели следили за продолжившимся исходом грузинских «варягов». Вслед за ушедшим на прошлой неделе в отставку с поста губернатора Одесской области Михаилом Саакашвили его команды о своей отставке с поста главы Нацполиции заявила Хатия Деканоидзе.

Своим самым большим достижением она считает создание полиции с «человеческим лицом». На данный момент свою задачу она посчитала выполненной, при этом посетовав, что для более решительных изменений ей не хватило полномочий. О своем будущем она не распространялась, однако можно с уверенностью предполагать, что в скором времени, отдохнувшую и посвежевшую Хатию можно будет увидеть в рядах новой политической партии Саакашвили.

Зацепили украинцев и новости о закрытии крупнейших хранилищ пиратского контента страны. Первым под каток властей, неожиданно решивших устроить борьбу с пиратством, угодил Fs.to. Киберполиция изъяла серверы видеохранилища и провела обыски в офисных помещениях дата-центров, обслуживающих ресурс.

Посмотрев на эти бесчинства, еще один крупный файлообменник EX.ua объявил о решении закрыться, не дожидаясь гостей из Киберполиции. Согласно сообщению, владельцы сайта считают, что последние законодательные инициативы «в сфере якобы борьбы с пиратством несут все признаки нецивилизованного лоббизма», поэтому работать дальше становится бессмысленно.

Не успели украинцы прийти в себя, как о прекращении работы объявил и один из самых популярных украинских торрент-трекеров Torrents.Net.UA.

Судя по реакции, порадовались закрытию кинотеатров только на Банковой. Заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что прекращение работы файлообменника Ex.ua является частью борьбы с пиратством в украинском сегменте интернета. И предложил нарушителям украинского и международного законодательства в сфере интернет-деятельности «переходить на светлую сторону». Подытоживая всю эту грустную историю, хочется напомнить властям, что попытки их беглых предшественников лишить украинцев любимых сериалов и фильмов в итоге завершились весьма плачевно. Можно до поры до времени сидеть с миллионами налички и бесконечно поднимать налоги, но вот, лишая народ еще и зрелищ без предоставления адекватных альтернатив, можно быстро наполнить чашу терпения до краев.

В общем, неделя была довольно насыщенной и интересной. Неудивительно, что некоторые важные новости читатели все-таки пропустили.

Наши депутаты решили снова удариться в популизм и приняли закон о защите вкладчиков банка «Михайловский». Принятие закона дает правовые основания для выплаты возмещения большинству "спорных" вкладчиков, которые оформляли вклады на связанные с банком "Михайловский" финансовые компании, так называемые «прокладки». Речь идет о 14 тысячах человек с депозитами на общую сумму 1,2 миллиарда гривень.

Грубо говоря, теперь каждый украинец, платящий налоги, должен будет из своего кармана профинансировать Фонд гарантирования на 1,2 млрд гривень, чтобы помочь «тому парню». Почему надо помогать тем, кто позарился на депозиты по 27% годовых и при этом не поинтересовался, а куда же он, собственно говоря, несет свои деньги, непонятно. Кому интересно – почитайте публикацию "Кто оплатит авантюру вкладчиков банка "Михайловский".

И напоследок – Кабмин утвердил перечень 19 самых важных профессий в Украине, которым будут обучать бесплатно. Вы, наверное, подумали, что это какие-нибудь инженеры беспилотных автомобилей или разработчики спутниковых систем? Спешу вас расстроить. По мнению Кабмина, Украине больше всего нужны живописцы, тестоделы, виноградари и пчеловоды. На подготовку кадров по этим, и ряду других замечательных профессий из госбюджета будет выделено 169 миллионов гривень!

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН